Przejęła rządy komisaryczne, została prezydentką Piły

Aleksander Miszalski ogłosił już swoje zwycięstwo w Krakowie. - Mamy informacje nieoficjalne, że do zliczenia zostały głosy z ok. 10 obwodów, a moja przewaga wynosi kilka tysięcy głosów - powiedział w krótkim wystąpieniu w swoim sztabie wyborczym. Zgodnie z wynikami sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos poseł KO uzyskał 51,1 proc. głosów. Łukasz Gibała uzyskał 48,9 proc. Frekwencja w stolicy Małopolski wyniosła 45 proc. Błąd badania to +/- 2 procent.