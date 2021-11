Pojechała do matki, drzwi były zamknięte. Gdy strażacy weszli do środka, znaleźli martwą 87-latkę

czytaj dalej

Doktor Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego mówił w TVN24, że "to, co się zaczyna dziać w związku z rozwojem czwartej fali COVID-19 w Polsce, jest następstwem decyzji politycznych, a nie samego wirusa". Dodał, że rząd mówi o noszeniu maseczek, ale ten nakaz nie jest egzekwowany. - Wszyscy chodzą bez maseczek. W związku z tym zastanawiam się, gdzie jest moje państwo, czy ja przypadkiem w czasie snu nie przeniosłem się do kraju chaosu i bałaganu - powiedział lekarz.