Tankowali i odjeżdżali bez płacenia. Szuka ich policja

Obaj korzystali z usług tej samej stacji paliw, która znajduje się przy drodze krajowej nr 12 we Wschowie.

Tym razem tankował pasażer

Druga - niecały miesiąc później. Tym razem w biały dzień. Na stację przyjechał czarny mercedes kombi. W tym przypadku to nie kierowca, a pasażer podszedł do dystrybutora. - Z pojazdu wysiadł mężczyzna, który siedział z tyłu. Był ubrany w niebieską bluzę. Zatankował, po czym auto o numerach rejestracyjnych GRY D170 odjechało w kierunku Głogowa - informuje Piwowarska. Podobnie jak we wrześniu, skradziono paliwo za ponad 100 złotych.