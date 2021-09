Po krótkiej przerwie wracają do pracy. Największy punkt w Wielkopolsce znów będzie szczepił

Zaczną szczepić w sobotę, już jest stu chętnych. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wznawia działalność punkt szczepień. Do placówki mogą się zgłaszać, ci którzy do tej pory ze szczepieniem przeciw COVID-19 zwlekali, jak i ci, którzy już mogą przyjąć dawkę przypominającą lub uzupełniającą.

W połowie września zawiesili działalność, bo brakowało chętnych na szczepienia, teraz znów będą działać. W Poznaniu od 25 września będzie można się zaszczepić w punkcie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To największy punkt szczepień w Wielkopolsce. O wznowieniu działalności w tym miejscu poinformował na swojej stronie internetowej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który od początku koordynuje działanie placówki na MTP.

Lekarze zachęcają do szczepień

Chętnych na dawkę przypominającą nie brakuje też w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Tam pierwsze osoby zostaną zaszczepione trzecią dawką już dzisiaj. – O 15 pojawi się pierwszy chętny. Tę grupę będziemy szczepić dziś do godziny 20. Warto się zaszczepić, żebyśmy mogli normalnie żyć. Żebysmy mogli się ochronić przed zachorowaniem. Żebyśmy ochronili nasze zdrowie, ale też naszych bliskich – mówi TVN24 Eryk Matuszkiewicz, rzecznik szpitala.

Ale lekarze zachęcają do rejestracji nie tylko tych, którzy mają już za sobą dwie dawki szczepienia przeciw COVID-19. Drzwi placówek są też dalej otwarte również dla tych, którzy na ten krok jeszcze się nie zdecydowali, albo nie mieli możliwości.

Dla kogo dawka przypominająca?

- To dobrze znane pacjentom kanały komunikacji. Można zadzwonić pod numer 989 i zarejestrować się na szczepienie korzystając z tej bezpłatnej infolinii. Drugi sposób to wysłanie smsa pod numer 664 908 556 o treści "szczepimy się". Trzecia opcja to zapisy przez internetowe konto pacjenta. Można również osobiście bądź telefonicznie umówić się w konkretnym punkcie szczepień – relacjonuje Nadia Jóźwiak, reporterka TVN24.