W wypadku zginęła kobieta, przed sądem stanie były policjant

Uderzył w inne auto i uciekł, w wypadku zginęła 69-latka. Kierowca został zatrzymany półtorej godziny później. Okazało się, że to policjant, był wówczas pijany. Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do sądu akt oskarżenia.

Poinformował o tym rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim Maciej Meler. Jak dodał, podejrzany usłyszał zarzuty, do których się nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień.

- Są to: umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, jazda z nadmierną prędkością, spowodowanie obrażeń ciała u pokrzywdzonej, co doprowadziło do jej śmierci, nieudzielenie pomocy i ucieczka z miejsca zdarzenia – wymienił prokurator Meler.