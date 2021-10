22-latka zginęła od ciosów w głowę, osierociła dwoje dzieci. Jej partner skazany

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami - sąd na wniosek rodziny ofiary wyłączył jawność. W środę zapadł wyrok. Sąd uznał, że K. jest winny zarzucanych mu czynów. Za zabójstwo z zamiarem ewentualnym oskarżonemu groziła kara od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Sąd wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto Hubert K. ma wypłacić zadośćuczynienie: na rzecz oskarżyciela posiłkowego 20 tysięcy złotych, a na rzecz oskarżycielki 100 tysięcy złotych. Chodzi tu o kwotę w wysokości 20 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Osierociła dwójkę dzieci

Do tragedii doszło w maju 2020 roku w Pile. Ciało kobiety znaleziono w jej mieszkaniu po tym, jak jej ojciec wezwał służby ratunkowe. Na miejscu zatrzymano partnera 22-latki. Kobieta mieszkała z Hubertem K. i dwójką dzieci w wieku trzech lat oraz około 1,5 miesiąca. W chwili zatrzymania 23-latek był nietrzeźwy, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Hubertowi K., początkowo przedstawiono zarzuty spowodowania obrażeń, które doprowadziły do śmierci 22-latki. Przyznał się do winy i trafił do aresztu. Jednak wyniki sekcji wykazały, że kobieta zmarła w wyniku licznych obrażeń wewnętrznych. Miała obrzęk mózgu, stłuczenie powłok czaszki na powierzchniach wewnętrznych, rozległe krwawienie podpajęczynówkowe. Według wstępnych ustaleń śledczych 22-latka była bita pięścią i otwartą dłonią w twarz, uderzała też głową o posadzkę.