Szarpanina w trakcie interwencji ratowników medycznych w Poznaniu

Najpierw miały być słowne zaczepki, potem doszło do rękoczynów. Na jednej z ulic Poznania doszło do szarpaniny między ratownikiem medycznym, a mężczyzną i kobietą. Jednak na nagraniu nie widać, co działo się wcześniej. - Ratownik został uderzony w twarz, potem próbował odgonić napastnika - relacjonuje rzecznik pogotowia. Sprawą zajmuje się policja.

Poznańska policja wszczęła postępowanie w sprawie szarpaniny między ratownikiem medycznym, a dwiema młodymi osobami. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Podgórnej w centrum Poznania. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że zespół ratownictwa medycznego został wezwany do nieprzytomnej kobiety. Podczas interwencji ratowników mieli zaczepiać przechodnie.

"Byli bardzo agresywni"

- Ratownicy przyjechali na miejsce, wysiedli z auta i już w pierwszych chwilach otaczający ich ludzie byli bardzo agresywni. Mieli problem z tym, że jest włączona sygnalizacja świetlna, która ich oślepia. Mieli problem z tym, że ratownik trzyma tablet, a to nasze normalne narzędzie pracy. Może ktoś to zinterpretował tak, że ratownik ogląda media społecznościowe. W konsekwencji ratownicy cofnęli się do karetki i poprosili o wsparcie patrol policji i oczekiwali w aucie - relacjonuje Robert Judek, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Jak tłumaczy, wycofanie się zespołu w niebezpiecznej sytuacji jest normalną procedurą, która ma nie dopuścić do eskalacji emocji. - Kiedy grupa się oddaliła ratownicy wrócili do osoby poszkodowanej. Niestety te osoby zauważyły, że ratownicy są poza ambulansem i wróciły. Jedna osoba uderzyła ratownika pięścią w twarz. Dalszą część tego, co się wydarzyło widać na nagraniu. Ratownik próbuje odgonić napastnika - dodaje Judek.

Po chwili do szarpaniny dołączył mężczyzna Telewizja WTK

Nagranie z interwencji, policja szuka świadków

Nagranie opublikowane przez telewizję WTK trwa kilkadziesiąt sekund. Widać na nim jak ratownik medyczny oddala się od karetki i idzie szybkim krokiem za mężczyzną, który nerwowo ogląda się za siebie. Po przejściu kilku metrów ratownik zawraca i udaje się w stronę karetki. Wtedy na jego drodze pojawia się kobieta i próbuje go zaatakować butelką. Kobieta nie trafia, ratownik unika ciosu. W tym momencie obok ratownika ponownie pojawia się mężczyzna, za którym wcześniej szedł medyk. Mężczyzna dołącza do szarpaniny, a odpychana kobieta po chwili wpada na witrynę jednego ze sklepów.

Kilkudziesięciosekundowy filmik nagrał świadek zdarzenia. - Zawsze nam zależy, żeby takie sytuacje od razu wyjaśniać i tak też się stało w tym przypadku. Chciałbym zaapelować, żeby po prostu pozwolić nam pracować - dodaje Judek.

Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia i poszukują świadków szarpaniny.

