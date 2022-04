Poznań. Zarzuty dla nożownika, który atakował przechodniów

21-letni mieszkaniec Poznania, który nożem zaatakował przechodniów na ulicy, usłyszał zarzuty. Na razie policja nie podaje ich treści, ale wiadomo, że skierowano także do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny.

Jak informują funkcjonariusze, 21-latek podczas zatrzymania był pijany. Jest on znany policji - był notowany za zniszczenie mienia, włamanie oraz obrazę policjanta.

Atak bez ostrzeżenia

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 9 na poznańskim rondzie Rataje. Jedna z kamer zainstalowanych w pobliżu nagrała, jak napastnik podchodzi do czekającego na zielone światło pieszego i kilkukrotnie atakuje go nożem. Szarpanina trwa kilkadziesiąt sekund. W tym czasie nożownik przewraca ofiarę, zadaje ciosy nożem oraz kopie.