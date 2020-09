Wiedzą, że gdzieś jest i pasuje do ich "układanki". Muszą go znaleźć, by móc żyć

Miriam ma tylko osiem miesięcy. Swoje pierwsze wakacje miała spędzić z rodzicami na Kaszubach, ale wylądowała w szpitalu. To, co wyglądało na niepozorne osłabienie, okazało się śmiertelnie groźnym wrogiem. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń: ostra białaczka. Przeszczep szpiku pilnie potrzebny.

Czeka 8-letni Igor, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Chłopiec uwielbia budować różne konstrukcje z klocków i grać w planszówki. Ale to nie o nie prosił w dniu swoich urodzin. "Zrób mi proszę prezent na urodziny i zarejestruj się do bazy potencjalnych Dawców szpiku" - apelował chłopiec za pośrednictwem Fundacji DKMS.

Kto może pomóc?

- 19 września, już po raz szósty, obchodzimy Światowy Dzień Dawcy Szpiku (World Marrow Donor Day). To święto wszystkich tych, którzy bezinteresownie dołączyli do bazy dawców szpiku, żeby zwiększyć szansę na uratowanie życia swojemu "bliźniakowi genetycznemu", a także tych dawców, którzy już pomogli pacjentom cierpiącym na nowotwór krwi lub inną chorobę wymagającą przeszczepienia - mówi Magdalena Przysłupska, rzecznik Fundacji DKMS.

To również szczególny dzień dla fundacji, ponieważ aż ponad 10 milionów dawców pochodzi właśnie z ich 7 baz. Do tej wielkiej rodziny należy obecnie 7 krajów: Polska, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Chile, Indie oraz RPA.

Chorym nie może pomóc rodzina? Może, ale tylko 25 procent pacjentów ma taką możliwość. Bo poza chęciami musi być jeszcze zgodność antygenów tkankowych. W DNA każdego człowieka jest taki mały wycinek, który zajmuje się produkowaniem krwi. Znajduje się w nim dziesięć antygenów. Można powiedzieć, że to takich dziesięć puzzli. Cała sztuka polega na tym, by u biorcy i dawcy były one takie same. To nie jest takie proste. Dlatego aż 75 procent chorych czeka na dawcę, który będzie pasował do ich genetycznej "układanki".