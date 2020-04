Ludzik w zamku kontra banda czarnych charakterów. Chirurg tłumaczy dzieciom, "o co chodzi z koronawirusem"

Jak przystępnie wyjaśnić dziecku, czym jest koronawirus i jak można z nim walczyć? Sposobem. Profesor Tomasz Banasiewicz z Poznania użył do tego klocków. Filmiki o "bandzie koronawirusów", które nagrał ze swoimi synami robią furorę w sieci.

Po jednej stronie warownia z klocków symbolizująca człowieka i jego system odpornościowy. Po drugiej, małe czarne ludziki, które za wszelką cenę chcą się wedrzeć do środka. Profesor Tomasz Banasiewicz posłużył się tą konstrukcją, by wytłumaczyć swoim dzieciom: o co chodzi z tym koronawirusem.