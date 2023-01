Żubr "Pyrek" został zastrzelony, potem odcięto mu głowę. Były sołtys z wyrokiem

21-latek usłyszał zarzut zabicia żubra - No nie fajnie. Sam po sobie wiem, jako miłośnik przyrody, że dla mnie to było coś okropnego - mówił w listopadzie 2019 roku po znalezieniu martwego żubra z odciętą głową Remigiusz C. Przekonywał, że jego zdaniem kara dla sprawcy powinna "nie być niska". Teraz okazało się, że to on zabił zwierzę.