Policjant chce bez snu przejechać rowerem tysiąc kilometrów dla chorej Oli. Miał wypadek, ale jedzie dalej

O wypadku poinformowała w środę w mediach społecznościowych Komenda Główna Policji. Podkom. Aleksandra Calik z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu potwierdziła, że do wypadku, w którym poszkodowany został mł. asp. Sebastian Nowacki, doszło w środę na trasie między Bydgoszczą a Grudziądzem. - Na miejscu była karetka pogotowia, którą Sebastian został zabrany do szpitala - relacjonowała Calik.

Dla chorej Oli chce przejechać tysiąc kilometrów

Mł. asp. Sebastian Nowacki, na co dzień pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. We wtorek wyruszył rowerem z Radomia do Szczecina. Planował przejechać tysiąc kilometrów bez snu, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór 19-letniej Aleksandry. Obecnie pozostaje ona pod opieką Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

"Jestem przygotowany, żeby jechać dalej, chciałbym"

Tysiąc kilometrów bez snu, z krótkimi postojami

Jeszcze przed wyruszeniem w trasę Sebastian Nowacki mówił, że trasa o długości tysiąca kilometrów, którą zamierza przejechać non-stop, z krótkimi postojami na picie, jedzenie i toaletę, prowadziła będzie z Radomia do Gdańska i na Hel, a następnie wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego do Szczecina.

- Trasa, którą zaplanowałem do pokonania, to oczywiście wyzwanie, ale jeszcze większym jest zebranie pieniędzy dla Oli, a największym, by pokonała chorobę. Jestem przekonany, że to się uda, także dzięki wsparciu życzliwych ludzi - podkreślał policjant.