Nauczyciele i opiekunowie żłobkowi będą mogli zapisać się na szczepienie. Minister tłumaczy, kiedy i jak

Nauczyciele będą mogli zapisać się na szczepienia u dyrektorów placówek oświatowych, które dziś działają stacjonarnie, czyli przedszkoli i podstawówek. U pracodawców zgłaszać się do szczepienia będą też opiekunowie pracujący w żłobkach. Te grupy mają zostać zaszczepione do końca lutego. Szczepienia nie obejmą jednak szkolnej administracji.

- W poniedziałek rozpoczną się zapisy dla nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli się zaszczepić teraz przeciw COVID-19 - poinformował w czwartek minister Michał Dworczyk. I dodał: - Nieco inaczej to będzie wyglądało w przedszkolach i szkołach, nieco inaczej w żłobkach.

Pierwsze szczepienia mają się rozpocząć w piątek za tydzień. - Mamy nadzieję, że w ciągu miesiąca, do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów - mówił Dworczyk.

"Nie ma lepszych i gorszych szczepionek"

- Chcę wyrazić wielką radość, że możemy zakomunikować, iż szczepionki dla nauczycieli dostępne będą już w lutym, już w przyszłym tygodniu - mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. I dziękował za to rządowi.

- Każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może się zgłosić do dyrektora placówki, a oni korzystając z Systemu Informacji Oświatowej, w prosty sposób, jednym kliknięciem będą mogli zgłosić takiego nauczyciela - tłumaczył Czarnek. To do dyrektorów ma trafić komunikat z informacją, gdzie i kiedy na szczepienie ma się zgłosić dany nauczyciel.