Dowód w sprawie wypadku Szydło uszkodzony, śledztwa nie będzie

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie uszkodzenia dowodu złożył po publikacji tego artykułu obrońca oskarżonego Sebastiana Kościelnika, mecenas Władysław Pociej. Decyzja Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu o odmowie wszczęcia śledztwa została podjęta po ponad siedmiu miesiącach postępowania sprawdzającego.

Dowody uszkodzone, nie da się odzyskać nagrania z monitoringu

14 czerwca 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie przekazała w komunikacie, że przesłała do sądu "wszelkie dowody zgromadzone w tej sprawie, łącznie z różnorodnymi nagraniami, wszelkie nośniki były nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia". Dodano, że "prokuratura została poinformowana, że dwie spośród przesłanych do sądu płyt zostały uszkodzone".