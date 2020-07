Młodzi woleli Trzaskowskiego. "Wiedzą, że świat ludzi o różnych poglądach jest całkiem normalny"

Do urn tłumnie ruszyli młodzi ludzie, czego efektem była bardzo wysoka frekwencja. Dla części było to pierwsze głosowanie i już słychać, że na pewno nie ostatnie. W grupie wyborców do trzydziestego roku życia zdecydowanie wygrał Rafał Trzaskowski. Dlaczego młodzi stawiali na kandydata Koalicji Obywatelskiej, ustaliła Monika Celej. Materiał magazynu "Polska i Świat".