"Liczba protestów była na tyle duża, że konieczne było zamówienie dodatkowych obwolut na akta"

Zespół prasowy Sądu Najwyższego poinformował w środę, że liczba protestów wyborczych, które wpłynęły do SN, przekroczyła 5,8 tysiąca. - Biorąc jednak pod uwagę środowy wpływ, nie należy spodziewać się już dużego wzrostu - ocenił Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego.

Spośród 5,8 tysiąca przekazanych do Sądu Najwyższego protestów w repertorium do środowego popołudnia zostało zarejestrowanych ponad 4,8 tysiąca. - Jeszcze około tysiąca czeka na rejestrację. Liczba protestów była na tyle duża, że konieczne było na przykład zamówienie dodatkowych obwolut na akta - powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego. Termin na składanie protestów już upłynął. Można było je składać w siedzibie Sądu Najwyższego tydzień temu, ale za pośrednictwem poczty protesty wpływały jeszcze w tym tygodniu.

- Biorąc jednak pod uwagę środowy wpływ, nie należy spodziewać się już dużego wzrostu liczby protestów - ocenił Krzysztof Michałowski. Jak przekazał, w środę wpłynęło poniżej stu. Dodał, że wkrótce Sąd Najwyższy przejdzie do ich rozpoznawania. Obecnie nie ma jeszcze wyznaczonych terminów ich rozpatrywania, na razie do Sądu Najwyższego wpływają stanowiska z Państwowej Komisji Wyborczej i od Prokuratora Generalnego ze stanowiskami do tych protestów.