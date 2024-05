9 czerwca Polacy wybiorą posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą reprezentować Polskę w UE. Jak głosować w wyborach europejskich? Oto najważniejsze informacje.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. Data głosowania w Polsce to niedziela 9 czerwca. Polacy wybiorą wtedy 53 europosłów na pięcioletnią kadencję. Łącznie wybranych zostanie 720 parlamentarzystów całej Unii.

Kto może głosować w wyborach europejskich 2024?

Wybory do europarlamentu odbywają się co pięć lat, są powszechne i bezpośrednie. Oznacza to, że mogą głosować w nich wszyscy obywatele państw UE, którzy są uprawnieni do głosowania.

W Polsce w wyborach europejskich może wziąć udział każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18. rok życia, a także nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu ani nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak głosować?

By oddać ważny głos w wyborach europejskich, należy:

9 czerwca między godz. 7:00 a godz. 21:00 udać się do właściwego lokalu wyborczego

zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem

postawić znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata i tylko na jednej wybranej liście.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Na kogo głosować?

W wyborach europejskich Polska podzielona jest na trzynaście okręgów wyborczych. Partie polityczne zarejestrowały już listy wszystkich kandydatów. Na kogo głosować? Poniżej znajdziesz pełne listy wszystkich kandydatów głównych partii z podziałem na okręgi:

Wybory europarlamentarne 2024. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

W Polsce wyborcy głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu, w którym są zameldowani na pobyt stały. Tam z urzędu są wpisani do spisu wyborców. Jeśli jednak na stałe mieszkają w innym miejscu niż adres zameldowania, powinni sprawdzić we właściwym urzędzie gminy, czy znajdują się tam w rejestrze wyborców, na podstawie którego powstanie spis wyborców.

Jeśli taki wyborca chce w czerwcowych wyborach, ale i każdych kolejnych, głosować w miejscu stałego zamieszkania, powinien złożyć wniosek do urzędu gminy o zmianę stałego obwodu głosowania. Jeśli zaś chce tylko jednorazowo zagłosować w innym miejscu, powinien złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania. Może także pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania i zagłosować z nim w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w Polsce albo u konsula w terminie do 6 czerwca.

Wybory do PE 2024. Jak głosować za granicą?

Jeśli wyborca w dniu wyborów do PE będzie przebywać za granicą, będzie mógł zagłosować w utworzonych w tym celu obwodach głosowania. 4 czerwca upłynie termin przyjmowania wniosków przez konsulów o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek taki będzie można złożyć za pośrednictwem usługi e-Wybory, która zostanie uruchomiona po utworzeniu obwodów (termin na to upływa 20 maja). Można to zrobić także w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną. Obywatele na stałe mieszkający w kraju, którzy będą głosować za granicą, również mogą to zrobić na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Ostateczny termin na złożenie wniosku upływa 6 czerwca

