Wspólna lista opozycji "to nie jest ślub". "Jeżeli chcemy pokonać PiS, to trzeba zaatakować z różnych kierunków"

Ciało australijskiego aktora Petera Hardy'ego znaleziono 16 marca na plaży we Fremantle w okolicach Perth. Jak informuje "The Independent", do wypadku doszło podczas tzw. snurkowania, czyli nurkowania ze specjalną rurką do oddychania. Na co dzień aktor mieszkał w Londynie, do Australii przyleciał odwiedzić matkę.