Władysław Frasyniuk stawił się w prokuraturze, usłyszał zarzuty

Władysław Frasyniuk, który stawił się we wrocławskiej prokuraturze w charakterze podejrzanego, usłyszał zarzuty dotyczące między innymi znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy. - Nie zrozumiałem zarzutów, które mi przedstawiono - stwierdził w rozmowie z TVN24. Dodał, że "nie było żadnego uzasadnienia". Mówił też, że wezwanie "traktuje jako element szantażu i zastraszania tej części społeczeństwa, która głośno protestuje" wobec sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W sierpniu Frasyniuk w mocnych słowach wypowiadał się o żołnierzach Wojska Polskiego na granicy z Białorusią.

Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

- Władza doprowadziła do sytuacji, w której sądy nie mają kontroli nad tym, co się dzieje na granicy, dziennikarze, czyli czwarta władza, jest niedopuszczana do tego, by pokazywać opinii publicznej to, co się dzieje na granicy. A na granicy mamy tortury i mamy zgony ludzi. Wezwanie mnie na prokuraturę traktuję jako element szantażu i zastraszania tej części społeczeństwa, która głośno protestuje - mówił.