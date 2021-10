Szczepionki na koronawirusa z Polski dotarły do Wietnamu

czytaj dalej

Holenderski parlament chce, by zablokować na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej wypłatę unijnych funduszy dla Polski. Przyjął w tej sprawie rezolucję. Ma to związek z ubiegłotygodniowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. - To kolejne kroki na drodze do polexitu. Celem rezolucji jest temu zapobiec - mówił w rozmowie z korespondentem TVN24 poseł partii D66 Sjoerd Sjoerdsma, autor rezolucji. - Holenderski premier poparł wniosek i zobowiązał się go zrealizować - dodał.