Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny. Nikt nie zagłosował przeciw

"Do Obywateli. Którzy znajdą ten list. Niech wiedzą, że owego czasu, czyli 28 II 1972 rządy sprawował tow. Gierek. Za niego właśnie został położony ten parkiet za cenę 4.40 zł m2. To był bezsens. Robili to parkieciarze, którzy mówiąc szczerze nie popierali tych rządów. Robotnikom nie było tak dobrze jak to sobie inni wyobrażali. Mówcy byli nastawieni po to, aby zaćmić lud aby nie przyszedł Gdańsk" - list takiej treści znaleziono pod parkietem w kamienicy w Bielsku-Białej.