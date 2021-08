Kolejny dzień protestów w obronie wolności mediów

Wrocław

Szczecin

- Jestem młodą osobą, pisze do mnie mnóstwo osób, kilkunastoletnich, proszą o wsparcie, nie wiedzą, co robić, są bezsilni. To jest ich przyszłość, ich życie. Oni chcą wyjechać z tego kraju i oni wyjadą, bo to nie jest miejsce dla nich. Mamy dość, chcielibyśmy, żeby to się po prostu skończyło - mówiła jedna z protestujących.