Żołnierze z Wielkiej Brytanii i Estonii w Polsce. Prezydent wydał zgodę

"Prezydent Andrzej Duda wydał postanowienie o zgodzie na pobyt na terytorium RP żołnierzy Wielkiej Brytanii oraz Estonii, do wsparcia działań polskiego wojska w kryzysie na wschodniej granicy UE i NATO. Dziękujemy Wielkiej Brytanii i Estonii za solidarność, wsparcie polityczne i wojskowe!" - napisał na Twitterze Paweł Soloch.

BBN uściśliło natomiast, że "zgodnie z postanowieniem Prezydenta komponenty brytyjskie (do 155 żołnierzy) i estońskie (do 150 żołnierzy) od 2.12 do 30.04 będą realizowały zadania związane ze wsparciem inżynieryjnym i rozpoznawczym operacji Sił Zbrojnych RP, prowadzonej w strefie nadgranicznej".