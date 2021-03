"Temat, który jest chętnie wykorzystywany do wewnętrznych rozgrywek politycznych"

W piątkowych "Faktach po Faktach" do sytuacji związanej z dostawami szczepionek na COVID-19 do krajów Unii Europejskiej odnieśli się korespondent Deutsche Welle i "Gazety Wyborczej" w Brukseli Tomasz Bielecki oraz prezes Instytutu In.Europa Anna Radwan.

Jak wskazał Bielecki, "oczywiście w rozmowach o Unii trzeba pamiętać, że trochę instytucje unijne służą w takim fenomenie nacjonalizowania sukcesów, uwspólnotowienia porażek w wielu kwestiach". - I tak jest teraz ze szczepionkami. Kiedy te umowy podpisywano i ogłaszano setki milionów dawek, to kraje bardzo chętnie się chwaliły tym, że one współpracują tu na forum unijnym i się udaje to podpisywać. Kiedy pojawiły się opóźnienia, to jest (sama - red.) Komisja Europejska - mówił Bielecki.

Bielecki: błąd władz UE polegał na zbyt dużym rozkręceniu oczekiwań jesienią ubiegłego roku

"Unia jak dotąd wychodzi z tego na czwórkę plus"

Według Anny Radwan działania Unii Europejskiej wobec szczepień "to jest temat, który jest chętnie wykorzystywany też do wewnętrznych rozgrywek politycznych".

- Wróćmy może do tego, jak to było z pandemią rok temu. Przypomnijmy, że w pierwszych tygodniach Unia Europejska była również krytykowana, że nie radzi sobie i nie ma odpowiedzi na pandemię - wskazywała prezes Instytutu In.Europa. - I dosyć szybko w mojej ocenie, czy nawet bardzo szybko sobie z tym poradziła - dodała.

- Jeśli chodzi o reagowanie Unii na pandemię, to już zapomnieliśmy, jak to było dramatycznie z powrotami obywateli UE z całego świata. To Unia Europejska postarała się, żeby jej obywatele bezpiecznie wrócili do swoich krajów - wskazała Radwan. - I wreszcie pomoc czysto materialna dla szpitali, dla placówek, dla służby medycznej, więc ja uważam, że Unia jak dotąd wychodzi z tego na czwórkę plus - podsumowała.