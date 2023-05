Donald Tusk: widzieliście tchórzy, którzy głosują na komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika

Tusk: chciałem zobaczyć twarze tych, którzy po raz kolejny złamali konstytucję

Tuż po nim Tusk rozmawiał natomiast z dziennikarzami na sejmowym korytarzu. Przyznał, że zjawił się w Sejmie na galerii, żeby zobaczyć chwilę głosowania. - Jak poseł sprawozdawca powiedział, to jest właściwie historyczny moment, co nie znaczy, że jest to moment, z którego możemy się cieszyć - mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Najlepszą odpowiedzią na to, co dzisiaj się tutaj stało i co jest rzeczywiście jednym z najdramatyczniejszych momentów naszej polskiej demokracji po 1989 roku, tą odpowiedzią będzie marsz 4 czerwca - powiedział Tusk. - Było 100 powodów, żeby wyjść na ulice i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest 101. powód. Równie poważny jak poprzednie - podkreślił. Lider PO ponowił zaproszenie do Warszawy na marsz, który zwołał na 4 czerwca. - Chciałbym, żeby cała Polska zobaczyła, że nie ma zgody Polaków na likwidację polskiej demokracji, o którą całe pokolenia walczyły z taką determinacją - dodał.