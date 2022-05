PiS chce wyrzucić poprawki Solidarnej Polski. Drugie czytanie prezydenckiego projektu

Na komisji przyjęto poprawki. W projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia, ale z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" sędziów w stosunku do zapadłych już orzeczeń - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska. Test niezawisłości sędziego odnoszący się do spraw niezakończonych prawomocnie - pozostał w projekcie. Do projektu - na wniosek Solidarnej Polski - została też dodana preambuła. Przedstawiciele tej partii początkowo byli krytyczni wobec prezydenckiego projektu.

Ast: zaproponujemy poprawki, które idą w kierunku odejścia od propozycji Solidarnej Polski

Argumentował, że trzeba zgodzić się z legislatorami, którzy mówią, że preambuła to jest wyjątkowa treść z "treścią pozanormatywną", którą dołącza się do ustawy. - Rzeczą oczywistą jest dla każdego, że polska konstytucja ma prymat nad prawem traktatowym, umowami międzynarodowymi i prawem krajowym - mówił Ast, odnosząc się do treści preambuły zaproponowanej przez Solidarną Polskę.

"Test bezstronności i niezawisłości sędziego"

Dolniak: ostrzegamy, że ten projekt ustawy nie realizuje warunków Komisji Europejskiej

Barbara Dolniak (KO) mówiła w czasie debaty w Sejmie, że jej klub miał rację, ostrzegając przed skutkami wcześniejszych ustaw, które - jak oceniła - "zrujnowały polski wymiar sprawiedliwości". - Mówiliśmy, że są złe, sprzeczne z konstytucją, naruszają zasady praworządności i nie mają nic wspólnego z demokracją. Nie słuchaliście nas i dzisiaj przez wasz upór budżet państwa ubożeje każdego dnia o milion euro. (...) To wasza, rządzących, wina" - powiedziała, wskazując m.in. na karę 1 mln euro dziennie nałożoną na Polskę przez TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. - Dziś ostrzegamy: ten projekt ustawy nie realizuje warunków Komisji Europejskiej, od których uzależniona jest wypłata środków z KPO. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to fikcja i tylko zmiana szyldu. Tak naprawdę to propagandowe wykonanie wyroku TSUE - oceniła. Stwierdziła, że propozycja obozu rządzącego jest jeszcze gorsza niż pierwotne ustawy, jakie zostały przez niego wprowadzone. Wytykała, że zgodnie z nową propozycją to prezydent - polityk - będzie wybierał sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej i będzie to robił jednoosobowo, według swojego uznania. Może się okazać - podkreślała - że będą mogli być wybierani ci sami sędziowie, którzy zasiadali w Izbie Dyscyplinarnej. Kolejny z posłów KO Arkadiusz Myrcha mówił, że aby naprawić wymiar sprawiedliwości w Polsce, należy zacząć od przywrócenia zgodnych z konstytucja przepisów o KRS. Zapowiedział, że jego klub do przyjęcia ustawy w obecnym kształcie "nie przyłoży ręki". Oświadczył, że KO składa wniosek o odrzucenie ustawy w drugim czytaniu, a jeśli to okaże się niemożliwe - złoży poprawki zmierzające do tego, żeby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie KRS.