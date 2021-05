Rząd zachował się tak, jak trzeba, tak, żeby wybory mogły zostać przeprowadzone - mówił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do zawiadomień Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów korespondencyjnych. - Nie ma we mnie najmniejszego niepokoju z tym związanego - dodał.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował we wtorek , że w związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 r. NIK skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Premier: nie ma we mnie najmniejszego niepokoju

O komentarz do działań NIK został zapytany premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po szczycie Rady Europejskiej. Odparł, że organizacja wyborów prezydenckich "to jest obowiązek konstytucyjny".

- Nie ma we mnie najmniejszego niepokoju z tym związanego, a wręcz przeciwnie, gdybyśmy starali się nie zabezpieczyć przeprowadzenia wyborów prezydenckich, poprzez zlecenie druku kopert, druku kart wyborczych, to moglibyśmy być śmiało oskarżeni przez kogokolwiek, być może przez tych samych, którzy czynią nam dzisiaj zarzuty o przygotowaniu takich wyborów prezydenckich, że tego przygotowania wówczas nie poczyniliśmy - mówił. Jego zdaniem on sam oraz podlegli mu ministrowie "zachowali się tak, jak trzeba, żeby wybory mogły zostać przeprowadzone".