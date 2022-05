Rusza nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Nabór do nowego rodzaju służby w wojsku, czyli dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ruszy w sobotę 21 maja. Zgłoszenia będzie można złożyć w 102 miejscach w kraju. Rekrutacja ruszy również w internecie.

21 maja ruszy nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zgłoszenia będzie można składać w 102 lokalizacjach w całym kraju. W 32 miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi, ponadto utworzonych będzie 70 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja odbędzie się też w internecie na stronie wojsko-polskie.pl.

Nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11 i potrwają do 18. Odbywać się będą w każdym województwie w dwóch miejscowościach. "Będą prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m. in. czołgów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki" - zachęca Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Przede wszystkim jednak na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. "Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego)" - informuje Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej.

Aby starać się o przyjęcie do służby, kandydat musi do wniosku dołączyć kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz kopie dodatkowych dokumentów takich jak certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.