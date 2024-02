"W tej sprawie mamy trzy bulwersujące fakty"

To, co mnie zadziwiło, to to, że pan prezydent w ogóle nie był zainteresowany tą sprawą - stwierdziła w "Kropce nad i" posłanka Lewicy Wanda Nowicka, komentując poruszenie przez premiera Donalda Tuska tematu zakupu i korzystania z Pegasusa przez poprzednią władzę. Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski mówił o "trzech bulwersujących faktach w tej sprawie".

We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, którą zwołał prezydent Andrzej Duda. Posiedzenie było podzielone na część jawną i niejawną. W trakcie części z obecnością mediów premier Donald Tusk przekazał, że zobowiązał ministra sprawiedliwości do przekazania prezydentowi kompletu dokumentów, które potwierdzają "w stu procentach zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa".

Sprawę komentowali goście "Kropki nad i" - posłanka Lewicy Wanda Nowicka i senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.

Nowicka: prezydent w ogóle nie był zainteresowany tą sprawą

Jak stwierdziła Wanda Nowicka, to "bardzo dobrze, że pan premier Tusk podjął tę kwestię Pegasusa, bo to jest niezwykle ważna sprawa". - My musimy wiedzieć kto, kogo i dlaczego podsłuchiwał w Polsce. I mam nadzieję, że ta lista zostanie ujawniona. Ale to, co mnie zadziwiło, to to, że pan prezydent w ogóle nie był zainteresowany tą sprawą - kontynuowała.

- Temat był dla niego niewygodny - powiedziała. Oceniła, że prezydent "jest jedyną osobą w Polsce", która "nie jest zainteresowana, kto jest na tej liście". - Jakby na przykład wyszło, że są to osoby z Prawa i Sprawiedliwości na tej liście, tak jak wszyscy podejrzewamy, że tak jest, to by oznaczało, że panowie, których tak wielbi i hołubi, panowie Wąsik i Kamiński, nie są tacy kryształowi, jak pan prezydent twierdzi - stwierdziła.

Krzysztof Kwiatkowski i Wanda Nowicka w "Kropce nad i" TVN24

- Bez względu na to, czy Pegasus jest wygodny czy niewygodny dla pana prezydenta, ja mam nadzieję, że jeżeli ta lista się pojawi, pan prezydent potraktuje tę sprawę poważnie, a nie będzie udawał, że to jest coś bez znaczenia - dodała.

Kwiatkowski: w tej sprawie mamy trzy bulwersujące fakty

Senator niezależny i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, mówiąc o fakcie zakupu Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości przypomniał, że w tej sprawie składał "zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jako prezes Najwyższej Izby Kontroli". - Ujawniłem zakup Pegasusa. Udało nam się to wykryć w trakcie kontroli budżetowej w Funduszu Sprawiedliwości - dodał.

Jak stwierdził, "w tej sprawie mamy trzy bulwersujące fakty". - Fundusz Sprawiedliwości, który powoływałem jako minister sprawiedliwości, on miał służyć pomocom ofiarom przestępstw, bitym kobietom, dzieciom, które nie mogą uzyskać pomocy. To jest szczyt bezczelności, żeby zabierać pieniądze ofiarom i przeznaczyć na system inwigilacji obywateli - mówił.

- Druga rzecz, świadomie złamanie przepisów prawa. Dlaczego? Służby specjalne w Polsce mają zapisy ustawowe, że nie mogą być finansowane innymi środkami niż bezpośrednio przekazanymi z budżetu państwa - kontynuował.

- I trzecia rzecz, ci panowie próbowali to ukryć. Na szczęście na końcu są gamoniami, bo gdyby poczekali trzy miesiące w tej chęci podsłuchiwania i kupiliby ten system z funduszu operacyjnego, to jako Najwyższa Izba Kontroli byśmy tego nie ujawnili. Bo nawet NIK nie kontroluje wydatków z funduszu operacyjnego, ale oni pospieszyli się, tak chcieli podsłuchiwać obywateli, że wzięli te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości - zakończył.

Wanda Nowicka i Krzysztof Kwiatkowski w "Kropce nad i" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autorka/Autor:ks