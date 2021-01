Głosował przeciw środkom na psychiatrię dziecięcą, czy to błąd polityczny? Karczewski: ja wiem, czy polityczny?

12 stycznia Senat przegłosował ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 rok. Poparcie uzyskała między innymi poprawka przyznająca 80 milionów na psychiatrię dziecięcą. Poprawkę poparło 52 senatorów, przeciw było 47 – wyłącznie członkowie klubu Prawo i Sprawiedliwość. Były wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) był pytany w sobotę w Radiu RMF FM o to, "jak się czuje po tym, gdy w Senacie zagłosował na nie, i to nieskutecznie" w sprawie przyznania 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą. - Może to jest pierwsza taka jaskółka, że wsłuchujemy się również i w głos opozycji – przyznał.