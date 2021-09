Protestujący pracownicy ochrony zdrowia spotkali się z wiceministrem zdrowia

Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia spotkali się we wtorek z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. - Będziemy szukali przestrzeni do porozumienia - zapowiadał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia poinformował w poniedziałek, że Ministerstwo Zdrowia przyjęło ich zaproszenie do dyskusji o postulatach. Spotkanie rozpoczęło się około godziny 14 we wtorek.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia Piotr Bromber, który spotkał się z protestującymi, był rano gościem Radia Zet. - Mamy swoją agendę spotkania, rozmów. Chciałbym, żeby strony dowiadywały się ode mnie, co mamy do powiedzenia, o czym mamy rozmawiać. Będziemy analizowali wszystkie oczekiwania protestujących, będziemy analizowali punkt po punkcie te postulaty. Agenda tego spotkania, to właśnie te punkty. Omówimy każdy punkt po punkcie i będziemy szukali przestrzeni do porozumienia - powiedział.