Zdegradowany przez Ziobrę prokurator wygrał przed sądem. Pierwszy taki wyrok

Jarosław Onyszczuk wygrał przed sądem z prokuraturą. Ma otrzymać odszkodowanie za zdegradowanie go w 2016 roku, co sąd uznał za dyskryminację w pracy. Onyszczuk jest jedną z osób, która po przejęciu władzy nad prokuraturą przez Zbigniewa Ziobrę stała się obiektem "masowej czystki".

Onyszczuk: Nie było merytorycznych podstaw do degradacji. Sąd przyznał mi rację

W rozmowie z OKO.press prokurator Onyszczuk powiedział, że "pozwał prokuraturę, by ustalić, jakie były powody jego degradacji". - Nie było do niej podstaw merytorycznych. To była celowa decyzja Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to po to, by usunąć prokuratorów uznanych za zbyt niezależnych, nieprzydatnych dla władzy i nierealizujących linii "dobrej zmiany" - stwierdził.