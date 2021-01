"Dopełni dzieła zniszczenia". Byli dyplomaci o rządowym projekcie zmian w służbie zagranicznej

W czwartek Sejm zajmuje się rządowym projektem ustawy o służbie zagranicznej, znacznie zmieniającym przepisy dotyczące dyplomacji. Przedstawiciele partii rządzącej przekonują, że projekt ten ma "dostosować dyplomację do współczesnych warunków i wyzwań". Opozycja uważa, że przepisy doprowadzą do skrajnego upolitycznienia dyplomacji i obsadzenia stanowisk politycznymi nominatami.

Do proponowanych przez PiS zmian odniosła się w oświadczeniu Konferencja Ambasadorów RP. To grupa byłych przedstawicieli Rzeczypospolitej, której celem jest - jak piszą na swojej stronie internetowej - "analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji".

Oświadczenie Konferencji Ambasadorów RP

Przepisy miałyby też "ułatwić przyjęcie do MSZ oraz wysyłanie na placówki osób wskazanych przez przedstawicieli partii". To z kolei doprowadziłoby - zdaniem dyplomatów - "do drastycznego obniżenia poziomu merytorycznego osób uprawnionych do wyjazdu na placówkę" i "degradacji statusu dyplomaty zawodowego".