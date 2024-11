Proces kanoniczny zakończony. Stanisław S. wydalony z kapłaństwa

"Mówił, że niszczę jego kapłaństwo"

"Rzeczpospolita" wskazuje, że w opinii ekspertów prawa kościelnego sprawca dopuścił się co najmniej dwóch przestępstw kanonicznych. Nakłanianie podczas spowiedzi penitenta do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu ze spowiednikiem (tzw. solicytacja) oraz wykorzystanie seksualne małoletniego – tłumaczy kanonista. "Rzeczpospolita" przypomina, że od 2001 r. osądzenie tych przestępstw należy do właściwości Watykanu, sprawę powinien zgłosić do Stolicy Apostolskiej biskup, do którego trafiło zawiadomienie.

- Kilka tygodni po zgłoszeniu zadzwonił do mnie ks. Stanisław. Prosił o spotkanie – opowiada ks. Marcin, cytowany przez "Rz". - Zgodziłem się. W trakcie rozmowy stwierdził, że kontakt do mnie dostał od abpa Michalika, który miał mu powiedzieć, że jeśli się "dogadamy", nie będzie procesu - mówi rozmówca gazety. - Przepraszał za to, co zrobił, błagał, bym wycofał doniesienie. Mówił, że niszczę jego kapłaństwo. W końcu podpisał oświadczenie, w którym przyznał się do skrzywdzenia mnie w dzieciństwie. Dopisał prośbę o niewszczynanie procedury karnej. Ja odręcznie dopisałem, że przychylam się do tej prośby - dodaje. Według relacji ks. Marcina były proboszcz go szantażował - "straszył, że o wszystkim powie jego rodzinie, a nawet że targnie się na swoje życie".