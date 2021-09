Prawnicy niedopuszczeni do migrantów mimo wyroku trybunału. Agnieszka Holland komentuje

We wtorek pogranicznicy odmówili wstępu do strefy stanu wyjątkowego prawnikom, którzy na mocy wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka chcieli dotrzeć do koczujących tam migrantów. - To skandal. W każdym demokratycznym państwie prawa to by się stało, ale my już nie jesteśmy demokratycznym państwem prawa tylko jakimś reżimem - oceniła w TVN24 reżyserka Agnieszka Holland.

Trwa kryzys humanitarny przy granicy z Białorusią. Straż Graniczna poinformowała do tej pory o śmierci czterech migrantów po polskiej stronie. Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał w poniedziałek Polskę do umożliwienia migrantom koczującym w Usnarzu Górnym kontaktu z prawnikami. Pomimo tego we wtorek pogranicznicy odmówili wstępu na teren objęty stanem wyjątkowym prawnikom i tłumaczce.

Reżyserka Agnieszka Holland mówiła o sytuacji na granicy w "Faktach po Faktach" w TVN24. - To skandal. Jest wyrok sądu i (prawnicy - red.) powinni zostać dopuszczeni. W każdym demokratycznym państwie prawa to by się stało, ale my już nie jesteśmy demokratycznym państwem prawa, tylko jakimś reżimem - oceniła.

Mówiła też, że "zgłosiła się grupa młodych medyków, którzy zorganizowali się, by tam pojechać i udzielać na miejscu pomocy tym, którzy są w coraz gorszym stanie". - Oni również nie dostali zgody, by tam pojechać - zaznaczyła reżyserka.

Holland: słowa ministrów są podłe, szkodliwe, niebezpieczne

Holland komentowała też poniedziałkową konferencję prasową z udziałem ministrów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka, na której zaprezentowano materiały, które mają pochodzić z telefonów komórkowych zatrzymanych przy granicy migrantów. Pokazywane na konferencji zdjęcia mają dowodzić, że próbujący przedostać się do Polski ludzie mogą być zaangażowani w działalność terrorystyczną lub powiązani z organizacjami paramilitarnymi. Prezentowano też zdjęcia, które według urzędników mają być dowodem na skłonności pedofilskie i zoofilskie.

- Wydaje mi się, że została przekroczona kolejna granica, może już ostateczna granica. Tego typu wystąpienie to nie tylko dehumanizowanie ludzi, kłamstwo, przygotowywanie pola do nienawiści i zbrodni - oceniła reżyserka.

Jak mówiła, w ten sposób "przygotowuje się grunt, a ludzie uważają, że ci inni są wrogiem, zagrożeniem, nie zasługują na pomoc, na współczucie, na empatię i na to, by traktować ich jak ludzi".

- Ten stan wyjątkowy (przy granicy - red.) został wprowadzony głównie po to, by nie dopuścić świadków, by nie było informacji z mediów, z niezależnych agend humanitarnych. W związku z tym panowie Kamiński i Błaszczak mogą sobie mówić takie kocopały jak im się podoba i nie ma żadnej możliwości weryfikacji - powiedziała.

Jej zdaniem słowa ministrów są "podłe, szkodliwe, niebezpieczne".

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24