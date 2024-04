Straż Graniczna podała ponadto, że kobieta obecnie przebywa w szpitalu w Hajnówce. "Jak tylko stan zdrowia kobiety pozwoli, Straż Graniczna - zgodnie z obowiązującym prawem - przyjmie wniosek o udzielenie takiej ochrony i przekaże do rozpatrzenia szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców" - napisała SG na platformie X.

W ciąży doświadczyła dwóch wywózek

Operacja "Śluza"

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.