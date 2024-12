"Jedno jest pewne". Profesor Zoll o decyzji PKW w sprawie PiS

Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były szef Państwowej Komisji Wyborczej powiedział w TVN24, że ma "bardzo poważne wątpliwości" co do uchwały PKW, która przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS. - Jedno jest pewne - musimy, zmienić Kodeks wyborczy i ustawę o Sądzie Najwyższym - oświadczył.

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 roku - poinformował na konferencji szef PKW Sylwester Marciniak. Przekazał, że za przyjęciem takiej uchwały głosowało czterech z dziewięciu członków PKW, trzech było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

W połowie grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, której działalność kwestionują między innymi europejskie trybunały, uznała skargę PiS na odrzucenie sprawozdania przez PKW.

Sprawę komentował w TVN24 profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były RPO i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Stwierdził, że jako prawnik ma "bardzo poważne wątpliwości" co do tej uchwały, bo nie wie, czy to jest zmiana przez PKW uchwały z sierpnia, kiedy komisja odrzuciła sprawozdanie finansowe czy jest to wykonanie orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w tej sprawie.

Profesor Zoll mówił, że jeżeli to jest wykonanie orzeczenia nieuznawanej izby Sądu Najwyższego, to znaczy, że PKW uznaje, że ta izba jest sądem. - No więc to jest pełna niekonsekwencja, w jednej czy w drugiej interpretacji. Nie wiem, jaki jest powód wydania dzisiaj takiej uchwały - dodał.

- Jedno jest pewne - musimy, zmienić i Kodeks wyborczy, i ustawę o Sądzie Najwyższym. Jeżeli nie rozstrzygniemy tych dwóch problemów, które tu powstają, to będziemy mieli bardzo poważny kryzys konstytucyjny - mówił dalej profesor Zoll.

Stwierdził też, że PKW musi wrócić do "dawnego kształtu". - To, co dzisiaj się dzieje, pokazuje, że zmiana ustawy o Państwowej Komisji Wyborczej, w 2018 roku, była naprawdę krokiem, który miał w pełni upolitycznić Państwową Komisję. No to dziś mamy jednoznaczny dowód, że to jest organ polityczny, a nie organ taki, jak był poprzednio, do 2018 roku - zauważył były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Nawiązał w ten sposób do tego, że zmieniono sposób wybierania członków PKW. Wcześniej w skład komisji wchodzili tylko sędziowie, a po zmianach dokonanych za czasów rządów PiS, większość członków jest wskazywanych przez Sejm.

- To musi być organ oderwany od polityki. Jeżeli chcemy mieć poważną kontrolę nad przeprowadzeniem procesu wyborczego, to decydujący musi być głos ciała, które, tak jak sąd, powinno być niezależnym od władzy wykonawczej czy władzy legislacyjnej - podkreślił rozmówca TVN24.

