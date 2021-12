Pieniądze za praworządność. Zbigniew Ziobro kieruje wniosek do TK 

Zdaniem Ziobry to "szantaż i przemoc ekonomiczna", którą Komisja Europejska stosuje "do wymuszania zmian w dowolnym obszarze pod pretekstem praworządności". - Praworządność to może być wszystko i nic. W sposób dowolny można definiować tą praworządność. Teraz słyszymy o takich definicjach, że praworządność to jest wszystko, co dotyczy Unii Europejskiej, a więc Unia Europejska ma już kompetencje wszędzie, i wszędzie i w każdej sprawie Polska i inne kraje unijne musiałyby się władzy Unii Europejskiej podporządkować - mówił. - Tu idzie więc tak naprawdę o władzę i suwerenność. O to jest spór, a nie o żadną praworządność - przekonywał.