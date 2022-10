Trela: Kaczyński wydał dyspozycję: nie chcemy pieniędzy z Unii Europejskiej

Jarosław Kaczyński wpadł w jakiś stupor, że Unia Europejska nie będzie mu mówić, co ma robić - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska, była minister edukacji. Zdaniem Tomasza Treli z Nowej Lewicy prezes PiS "wydał dyspozycję: nie chcemy pieniędzy z Unii Europejskiej". Jak dodał, Kaczyński "chce grać na tym, że Platforma i Lewica to Niemcy, że Unia to Niemcy, że oni nie chcą dać nam tych pieniędzy".

Polska nadal nie otrzymała unijnych środków z KPO ze względu na niewypełnienie warunków stawianych przez Komisję Europejską. Spór dotyczy praworządności. Kwestię unijnych funduszy, które wciąż nie dotarły do Polski, komentowali goście "Kropki nad i" Joanna Kluzik-Rostkowska (PO) i Tomasz Trela (Nowa Lewica).

"To są wariaci, którzy liczą, że na tych antyeuropejskich nastrojach wygrają wybory"

- Jarosław Kaczyński wydał dyspozycję: nie chcemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Macie zrobić wszystko, by przez rok te pieniądze do Polski nie przyszły, bo będziemy grać na tym, że Platforma i Lewica to Niemcy, że Unia to Niemcy, że oni nie chcą dać nam tych pieniędzy - mówił Trela. Jak dodał, "to są wariaci, którzy liczą, że na tych antyeuropejskich nastrojach wygrają wybory".

Polityk lewicy stwierdził, że bardzo się cieszy, że Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce i spotyka się z mieszkańcami. - Powinien jeździć do wyborów. Niech jeździ i opowiada brednie, niech obraża gejów, Unię Europejską, Niemcy. Niech ludzie to oglądają każdego dnia - mówił, przekonując, że tego typu wypowiedzi zagwarantują PiS-owi wyborczą porażkę.

- Ja usłyszałem w weekend, że wszyscy ludzie, którzy głosują dzisiaj na Lewicę, Koalicję Obywatelską, to są ludzie ułomni. Tych "ułomnych" jest kilka milionów obywateli i z każdym dniem ich przybywa. Jeśli Jarosław Kaczyński myśli, że będzie obrażał nas i naszych wyborców, to chcę mu powiedzieć: rób tak dalej, w przyszłym roku zobaczysz swój wynik wyborczy - dodał poseł Nowej Lewicy.

Kluzik-Rostkowska: Kaczyński sam się zapędził w kozi róg

- Jarosław Kaczyński ma bardzo duży problem z Unią Europejską, nie tylko jeśli chodzi o kwestie funduszy, których wciąż nie ma, ale także ma z tym kłopot, że zdecydowana większość Polaków, także wyborców PiS, to zwolennicy Unii - komentowała Joanna Kluzik-Rostkowska. W jej ocenie Kaczyński "próbuje zrównać Unię Europejską z Niemcami i przekonać swój elektorat, że w Unii rządzą Niemcy".

- Jarosław Kaczyński, który żyje w swoim świecie od bardzo dawna, ale tkwi w coraz większej izolacji, wpadł w jakiś taki stupor, że Unia Europejska nie będzie mu mówić, co ma robić - mówiła posłanka PO.

Jej zdaniem prezes PiS "sam się zapędził w kozi róg, dlatego że on nie ma w swoim otoczeniu nikogo, kto miałby choć odrobinę odwagi, żeby przyjść i powiedzieć, że może to jest jednak błąd, że może my tych pieniędzy potrzebujemy". - Tam jest wszechogarniający strach, tego strachu będzie coraz więcej, dlatego że Jarosław Kaczyński będzie jednoosobowo decydował, kto będzie na jakim miejscu listy wyborczej - dodała posłanka.

