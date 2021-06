Gowin: grupa polityków identyfikujących się z PiS-em otrzymała licencję na utworzenie rzekomo niezależnej partii

To jest temat mało istotny nawet kontekście polskiej polityki - mówił wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin, odnosząc się do powstania Partii Republikańskiej, nowej inicjatywy politycznej Adama Bielana. Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek powiedział, że mamy do czynienia z "filią Prawa i Sprawiedliwości".

W niedzielę odbył się Zjazd Republikański, na którym europoseł Adam Bielan, pozostający w sporze z szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem, ogłosił powołanie Partii Republikańskiej. Znaleźli się w niej byli politycy Porozumienia Jarosława Gowina między innymi członek Rady Ministrów Michał Cieślak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Zbigniew Gryglas.

- Czujemy się częścią Zjednoczonej Prawicy. Wnieśliśmy wkład programowy w Polski Ład. Z tej sceny padły kolejne zapowiedzi uzgodnione z premierem Mateuszem Morawieckim - zapewniał w niedzielę Adam Bielan. - Chcemy uzupełnić lukę po Porozumieniu, bo Jarosław Gowin coraz częściej paktuje z tęczową opozycją - dodał Kamil Bortniczuk.

Inicjatywę tę komentują w poniedziałek politycy Porozumienia, w tym Jarosław Gowin.

Bielan, Bortniczuk i Strzeżek o powstaniu Partii Republikańskiej TVN24

Gowin: temat mało istotny nawet kontekście polskiej polityki

Jarosław Gowin uznał, że inicjatywa Adama Bielana "to jest temat mało istotny nawet kontekście polskiej polityki". Dodał, że "to jest tak naprawdę ruch wewnętrzny w ramach Prawa i Sprawiedliwości". - Jakaś grupa polityków identyfikujących się z PiS-em otrzymała licencję na utworzenie własnej, rzekomo niezależnej partii - dodał wicepremier.

Nie odpowiedział na pytanie, czy podpisze z partią Bielana umowę koalicyjną w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Gowin: to jest tak naprawdę ruch wewnętrzny w ramach Prawa i Sprawiedliwości TVN24

Strzeżek: to była inauguracja filii Prawa i Sprawiedliwości

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek, zapytany na poniedziałkowym briefingu prasowym, czy obecność na niedzielnym zjeździe prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, to wyraźny znak, odpowiedział: - Sto procent zgody. W końcu, gdy ma miejsce inauguracja filii Prawa i Sprawiedliwości, bo w ten sposób definiujemy Partię Republikańską, to nie dziwne, że lider partii - matki pojawia się na tego typu wydarzeniu.

Jarosław Kaczyński uczestniczył w "Zjeździe Republikańskim" PAP/Tomasz Gzell

Podkreślił, że posłowie, którzy stoją za projektem firmowanym przez Bielana, są już w klubie PiS. - To nie jest żadne wzmocnienie, to są ci sami ludzie, te same zgrane karty - powiedział. - Prawo i Sprawiedliwość ma swoją pierwszą filię, czyli Partię Republikańską. To ważny dzień dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest też zadowolone z tego, że taka Partia Republikańska powstała. Ale pod kątem politycznym nikt do klubu PiS nie doszedł - ocenił.

"Jest bardzo wiele osób, które chcą Porozumienie wypchnąć"

Strzeżek był pytany, czy Porozumienie czuje się wypychane z koalicji rządowej. - Jest bardzo wiele osób, które chcą Porozumienie wypchnąć, które wyobrażają sobie Zjednoczoną Prawicę bez Porozumienia i Jarosława Gowina, ale to będzie oznaczało, że projekt Zjednoczonej Prawicy, jaki znamy, się kończy. A po drugie - matematyka jest jasna i mówi, że bez Porozumienia i bez Jarosława Gowina nie ma większości w Sejmie - powiedział.

Stwierdził, że była próba uzupełnienia większości przy okazji głosowania w Sejmie nad powołaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. - Myślę, że nikt, nawet najwięksi optymiści i nawet najwięksi wrogowie Jarosława Gowina nie twierdzą, że taka egzotyczna większość, jaka została zbudowana, może być podstawą do rządzenia krajem - oświadczył.

W połowie czerwca w Sejmie na RPO powołana została zgłoszona przez posłów PiS senator Lidia Staroń. Poparło ją 231 posłów, a jej kontrkandydata Marcina Wiącka - 222 posłów, w tym kilkoro polityków Porozumienia. Ostatecznie na powołanie Staroń na RPO w ubiegłym tygodniu nie zgodził się Senat.

Adam Bielan PAP/Tomasz Gzell

"Nie mamy zamiaru w wakacje próżnować"

Wicerzecznik Porozumienia poinformował, że we wtorek jego ugrupowanie ogłosi termin swojego kongresu programowego i wyborczego. - Nie mamy zamiaru w wakacje próżnować. Od przyszłego tygodnia zaczynamy mocną pracę w terenie, mocną pracę zewnętrzną. Szczegóły tej pracy przedstawimy jutro, ale nie mamy zamiaru być środowiskiem, które biernie czeka i patrzy - powiedział Strzeżek.

Pytany, czy Porozumienie szykuje się do wyborów parlamentarnych, odpowiedział, że do wyborów są jeszcze dwa lata, ale na każdy scenariusz należy być przygotowanym. - My jesteśmy lojalnym partnerem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jak ktoś będzie chciał nas wyrzucić, to nie będzie to decyzja Porozumienia - powiedział Strzeżek.

Uchwała o zawieszeniu Gowina w Porozumieniu Jarosława Gowina

W sobotę Bielan przekazał, że dysponuje opinią prawną konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego. - Jednoznacznie z niej wynika, że mamy rację. Jarosław Gowin nie jest prezesem Porozumienia, że jego kadencja się zakończyła i że przyjęcie innego założenia powinno skutkować delegalizacją Porozumienia przed Trybunałem Konstytucyjnym – opisał Bielan.

W związku z tym - jak podał - "na sobotnim prezydium partii" podjęto uchwałę o zawieszeniu Gowina w czynnościach członka Porozumienia na okres trzech miesięcy, "w związku z uporczywym naruszaniem statutu" ugrupowania. Bielan mówił dalej, że w sobotę zebrał się zarząd partii, który przyjął wniosek o połączenie Porozumienia z Partią Republikańską.

