Co piąty polski ośmioletni chłopiec cierpi na otyłość

Jak dodała, badaczy niepokoi prawie pięcioprocentowy wzrost częstości występowania nadwagi w tej grupie wiekowej. - Jedna piąta polskich ośmioletnich chłopców ma otyłość, co oznacza, że z 350 tysięcy dzieci kilkadziesiąt tysięcy chłopców to chłopcy otyli - stwierdziła. Jej zdaniem niepokojące jest również to, że 25 procent ośmioletnich chłopców i 20 procent dziewcząt ma nieprawidłowy wskaźnik obwodu talii. - Taki odsetek dzieci ma brzuszny rozkład tkanki tłuszczowej, czyli idzie w kierunku otyłości brzusznej. To niepokoi, dlatego że temu towarzyszy wysoki odsetek ośmioletnich dzieci z nieprawidłowo wysokim ciśnieniem - mówiła profesor Fijałkowska. Zastrzegła, że badane dzieci nie mają jeszcze nadciśnienia, ale powinny być obserwowane w tym kierunku. Profesor Fijałkowska zaznaczyła, że ankietowani rodzice przyznawali, że w czasie pandemii 17 procent dzieci częściej niż przed pandemią sięgało po słone przekąski, a 23 procent po słodycze. - To niepokoi o tyle, że te dzieci miały wówczas wyraźnie ograniczoną aktywność fizyczną i to się przełożyło na ich zachowania już teraz, w okresie, kiedy dzieci chodzą aktywnie do szkoły - podkreśliła. Obecnie rodzice przyznają, że 44 procent ośmiolatków spędza więcej czasu przed ekranem komputera lub telewizora niż przed pandemią. - Chodzi o czas niezwiązany z edukacją w dni szkolne. A w weekendy prawie 38 procent dzieci też tego czasu spędza więcej - wyjaśniła Fijałkowska. Jedynie 50 procent rodziców oceniło stan emocjonalny swoich dzieci jako bardzo dobry. - Dlaczego druga połowa nie ma bardzo dobrego samopoczucia? - pytała profesor Fijałkowska. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zdecydował o przygotowaniu specjalnej strategii na rzecz zdrowia dzieci. Zapowiedział, że jej głównie założenia będą przedstawione w lutym. Strategia ma integrować działania wielu resortów, wśród których znajdą się Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Rolnictwa. - Zadaniem tego zespołu będzie szczegółowa analiza wyników projektu badawczego, ale przede wszystkim sformułowanie rozwiązań, które będą skierowane do dzieci i młodzieży. Będziemy starali się przygotować spójny, kompleksowy plan, który będzie zawierał działania z różnych dziedzin i integrował je w jeden dokument, który będzie miał status dokumentu rządowego, czyli tak jak mieliśmy w planie chorób rzadkich uchwały Rady Ministrów - zapowiedział minister Niedzielski. Dodał, że rząd daje sobie trzy miesiące na sformułowanie podstawowych założeń dokumentu zawierającego strategię na rzecz zdrowia dzieci. Zaznaczył, że przygotowano dwie inicjatywy. Pierwsza z nich polegać będzie na pogłębieniu badań stanu zdrowia ośmiolatków.