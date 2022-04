Orędzie wielkanocne prawosławnego arcybiskupa. "W ponurej rzeczywistości świata jest miejsce dla radości"

Arcybiskup Jakub: nasze życie nabiera sensu w perspektywie zmartwychwstania i wieczności

"Wydarzenia, które ostatnio dzieją się w świecie, wywołują w nas negatywne emocje, prowadząc do poczucia bezsensu i strachu przed przyszłością" - pisze hierarcha. Podkreśla, że wieści o okropieństwach wojny, przemocy, niesprawiedliwości czy skutkach pandemii prowadzą do stwierdzeń podobnych, jak słowa ze Starego Testamentu, że "wszystko co w tym życiu, jest 'marnością nad marnościami'".

Arcybiskup Jakub: miłujcie wrogów waszych, błogosławcie przeklinających was

W jego ocenie, otaczający świat "żąda, by nieprzyjaciela swego nienawidzić" i - jak to ujął w orędziu hierarcha - chce też zmusić każdego do stosowania "pozornie logicznej i prostej, lecz zgubnej" zasady "oko za oko i ząb za ząb". "My zaś musimy wypełniać niełatwe słowa Chrystusa: miłujcie wrogów waszych, błogosławcie przeklinających was, czyńcie dobro nienawidzącym was i módlcie się za tych, którzy na was napadają i prześladują was, tak staniecie się synami Ojca waszego, który jest w niebiosach" - zaznaczył.