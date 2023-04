Rząd zapowiada nowe świadczenie. "Jedną ustawą próbują nadrobić to, czego nie zrealizowali przez siedem lat"

Kotula: jedną ustawą próbują nadrobić to, czego nie zrealizowali przez siedem lat

Rządową propozycję skomentowała we wtorek w Sejmie w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Kotula. - Do wyborów pozostały 194 dni i to pokazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje dziś jedną ustawą nadrobić wszystko to, czego nie zrealizował przez ostatnie siedem lat, a co obiecywał, że zrealizuje - powiedziała.