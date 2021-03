"Siłownie zamknięte, więc pani Pawłowska szukała miejsca, gdzie może poćwiczyć giętkość kręgosłupa"

Mówiąc wprost, bez owijania w bawełnę: to jest oszustwo - tak Krzysztof Śmiszek (Lewica) skomentował przejście posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia, partii Jarosława Gowina. Michał Wypij (Porozumienie) zapewniał, że jego partia "nie zmienia swojej tożsamości" pomimo przyjęcia w swoje szeregi lewicowej posłanki. Goście "Kropki nad i" w TVN24 dyskutowali też o konflikcie między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy.

Wiceszefowa klubu Lewicy, posłanka Monika Pawłowska ogłosiła, że przechodzi do Porozumienia, partii wicepremiera Jarosława Gowina. Dodała, że nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiS i pozostanie posłem niezrzeszonym.

O politycznym transferze posłanki Pawłowskiej dyskutowali we wtorek goście "Kropki nad i" w TVN24.

Wypij: Porozumienie nie zmienia swojej tożsamości

Michał Wypij z Porozumienia powiedział, że "najbardziej szlachetne jednostki w historii Polski wysiadały z tramwaju lewicowego, tramwaju socjalizmu i przechodziły do obozu budującego Polskę". Nawiązał zapewne do wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, który stwierdził: "Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku Niepodległość, ale tam wysiadłem".