Refundacja szczepień przeciwko krztuścowi dla kobiet w ciąży możliwa jeszcze w tym roku 

Prawda nie jest czarno-biała, że po polskiej stronie same anioły, a po ukraińskiej - zbrodnia, ale tym bardziej prawda, ekshumacja i rzetelna ocena tego, co stało się w czasie II wojny światowej oraz po niej, jest niezbędna. To są elementy konieczne do tego, by ułożyć dobre relacje polsko-ukraińskie - powiedział w piątek Donald Tusk, odnosząc się do wypowiedzi szefa MSZ Ukrainy Dmytro Kułeby, która padła na Campusie Polska Przyszłości. Ocenił ją "jednoznacznie negatywnie". Jak dodał, "w tej historii trzeba pogrzebać, jeśli mamy budować dobrą przyszłość".