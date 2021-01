Minister zdrowia: zapraszamy lekarzy cudzoziemców, mamy uproszczoną procedurę i godne zarobki

Uproszczona procedura dotycząca prawa wykonywania zawodu lekarza zachowuje gwarancję kompetencji – zapewnił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji, podczas której wręczył pięć takich pozwoleń lekarzom cudzoziemcom. Jeden z wariantów dostępnych dla zagranicznych medyków to warunkowe prawo przyznawane na pięć lat, co ma wesprzeć leczenie pacjentów z COVID-19 – wyjaśnił szef resortu.

Szef resortu zdrowia ocenił na konferencji prasowej w Warszawie, że do tej pory system dopuszczania do wykonywania zawodu był skomplikowany. - Trzeba był przystąpić do nostryfikacji dyplomu na jednej z uczelni medycznych, potem konieczne było odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu podyplomowego realizowanego za granicą. Następnie była konieczność zdania egzaminu lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego i egzamin z języka polskiego – wymieniał.

Niedzielski: wpłynęły 34 wnioski lekarzy o prawo do wykonywania zawodu na terenie RP

Niedzielski poinformował, że do Ministerstwa Zdrowia o prawo do wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym wpłynęły 34 wnioski dotyczące lekarzy i 12 wniosków dotyczących lekarzy dentystów.

Trzy warianty dopuszczające w uproszony sposób lekarzy cudzoziemców

- To jest pozwolenie na wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy są chorzy na COVID-19. To może być lekarz bez specjalizacji uzyskanej poza UE, ale z dyplomem uzyskania studiów medycznych poza UE, bo to jest oczywisty warunek – uściślił minister.