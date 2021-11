Pilny projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy. "Bezpośrednio wiąże się z utrzymującym się kryzysem"

Możliwość wprowadzenia zakazu przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej i korzystania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z plecakowych miotaczy substancji obezwładniających - to część rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji, który trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Mowa w nim również o zniesieniu limitu wiekowego dla kandydatów do służby w SG. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przekonywał, że proponowane zmiany dają "możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany". Dodał, że będzie on projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem.

W czwartek do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Jak podano, regulacja "ma przede wszystkim na celu zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną (SG) w celu ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy państwowej".

"Konieczność wprowadzenia projektowanych zmian wiąże się bezpośrednio z utrzymującym się kryzysem na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej" - uargumentowano.

Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej i plecakowe miotacze dla SG

Zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o ochronie granicy państwowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej - będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki.

Kolejna zmiana rozszerzy katalog środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Nagranie spod granicy opublikowane przez MSWiA MSWiA

Zmiany dotyczące Straży Granicznej

Zniesiony zostanie także limit wiekowy dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz uregulowane zostaną kwalifikacje zawodowe wymagane do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesione zostaną limity czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Z kolei w ustawie o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wprowadzony ma być zapis umożliwiający otrzymanie rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania.

Za opracowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceszef MSWiA: daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekonywał, że projekt - chociaż dba o bezpieczeństwo granicy - nie zastępuje stanu wyjątkowego, a proponowane przepisy są mniej restrykcyjne.

- Mało tego, daje on możliwość pracy dziennikarzom na terenach przygranicznych w sposób uporządkowany. Wydaje się, że jest to niezbędna droga do tego, żeby utrzymać porządek publiczny, ład i bezpieczeństwo przy granicy państwowej - ocenił.

Dodał, że projekt wprowadza także "niezbędną zmianę w środkach przymusu bezpośredniego". - W tej chwili strażnicy mogą używać jedynie ręcznych miotaczy gazu. Jak pokazuje doświadczenie, w takich sytuacjach, jakie mamy na granicy, plecakowe miotacze są skuteczniejsze, lepsze i w niektórych sytuacjach po prostu niezbędne. Niezbędne po to, żeby nie używać bardziej dotkliwych środków przymusu - przekonywał.

Odnosząc się do proponowanego zniesienia limitu wieku wskazywał, że zmiana ta "od dawna jest postulowana przez Straż Graniczną". - Jest to ostatnia służba, która ma limit wieku 35 lat. Biorąc pod uwagę, że zbliżamy się do sporych naborów w Straży Granicznej, na wniosek kierownictwa SG postanowiliśmy przedłożyć rządowi, a później Sejmowi takie rozwiązanie. Wydaje się, że jest to sensowne rozwiązanie, szczególnie w tych warunkach, kiedy w Polsce jest bardzo niskie bezrobocie, kiedy rynek pracy jest trudny dla pracodawców - mówił.

Dodał, że w Straży Granicznej potrzebni są fachowcy w różnym zakresie - także ci, którzy już skończyli 35 lat. - Chodzi tu głównie o fachowców w wąskich specjalizacjach. Dla nich służba w SG też będzie otwarta - podkreślił. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że projekt będzie projektem pilnym i będzie procedowany odrębnym trybem. - Mamy nadzieję szybko go uchwalić, uzyskać akceptację Sejmu i Senatu - powiedział Wąsik.

Kryzys na granicy Polski z Białorusią

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys. W poniedziałek duże grupy migrantów próbowały siłowo przedostać się do Polski. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że udało się zatrzymać masową próbę sforsowania granicy. Na miejscu jest kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i wojska. Służby regularnie informują o licznych próbach nielegalnego przejścia na terytorium naszego kraju.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Na odcinku granicy z Białorusią w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku ma powstać zapora.

Ze względu na wprowadzony stan wyjątkowy, media relacjonując wydarzenia na granicy mogą korzystać niemal wyłącznie z oficjalnych rządowych nagrań i informacji. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mają dostępu dziennikarze.

Stan wyjątkowy na wschodniej granicy PAP

Autor:akr/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl