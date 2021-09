Biuro RPO "poważnie zaniepokojone" sytuacją przy granicy. "Będziemy rozmawiali z premierem i ministrem"

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest "poważnie zaniepokojone" sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i skieruje w tej sprawie "wystąpienia do instytucji państwowych". - Mamy bardzo dobrą wiedzę o potrzebach uchodźców, o brakach, które powinny być wyeliminowane. Będziemy na ten temat rozmawiali z premierem i ministrem spraw wewnętrznych - zapowiedziała zastępczyni RPO Hanna Machińska.

W niedzielę Straż Graniczna poinformowała, że w rejonie przygranicznym z Białorusią znaleziono zwłoki trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę. Na obszarze przygranicznym obowiązuje stan wyjątkowy. W związku z tym nie mogą tam między innymi pracować media. Wszystkie informacje pochodzące z tego rejonu są przekazywane opinii publicznej przez władzę.

Doktor Hanna Machińska mówiła w rozmowie z reporterem TVN24 o działaniach biura RPO przy granicy. - Biuro rzecznika monitoruje sytuację. Do tej pory odbyły się trzy takie wizytacje. Pierwsza 16 sierpnia, potem 24 sierpnia i w ubiegłym tygodniu najszersza wizytacja objęła trzy zespoły z biura RPO. Zespół do spraw migrantów, do spraw służb mundurowych i Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur - przekazała.

- Jesteśmy obecni, tylko sytuacja prawna jest w tej chwili taka, że nie możemy udzielać informacji. Możemy tylko przekazać, że byliśmy, monitorujemy - zaznaczyła Machińska.

Biuro RPO "skieruje wystąpienia do instytucji państwowych"

Zapowiedziała, że biuro RPO "skierujemy wystąpienia do instytucji państwowych". - Są one spowodowane naszym poważnym zaniepokojeniem. W tej chwili warunki meteorologiczne są coraz gorsze, ci ludzie będą napływali i znajdą się w bardzo trudnej sytuacji. Muszą podlegać odpowiedniej procedurze. Zwyczajnie, po ludzku, muszą być zaopatrzeni w ubranie, jedzenie, muszą mieć dostęp do wody - podkreślała.

- Myślę, że mamy bardzo dobrą wiedzę o potrzebach tych ludzi, o brakach, które powinny być wyeliminowane. Będziemy na ten temat rozmawiali z premierem i ministrem spraw wewnętrznych - dodała.

Zaznaczyła, że "czuje się bardzo niekomfortowo, że nie może udzielić konkretnej informacji". Zapewniła jednak, że RPO "będzie zawsze dbał i stał na straży tych ludzi, którzy są w tej chwili w dramatycznej sytuacji".

- Sytuacja na pewno nie będzie lepsza, tylko gorsza. (...) To jest problem decyzji władz państwa, w jaki sposób zarządzać tą granicą z poszanowaniem praw tych ludzi, którzy przedzierają się do Polski. To często są akty absolutnej desperacji, ucieczka przed opresją. Ci ludzie ryzykują swoje życie - podkreślała Machińska.

Autor:ads, karol