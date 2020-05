Przepisy dotyczące walki z koronawirusem w jaskrawy sposób używane są do tłumienia wolności obywatelskiej - uznał w "Kropce nad i" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Kukiz'15). Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (klub PiS) ocenił natomiast, że reakcja policji w czasie ostatnich protestów i zgromadzeń "to jest przykład dobrej postawy, ponieważ nie daje się sprowokować".

Kamiński ocenił, że "przepisy dotyczące walki z koronawirusem w jaskrawy sposób używane są do tłumienia wolności obywatelskiej, w sytuacji gdy te same przepisy są tak jaskrawo ignorowane przez wszystkich, od Jarosława Kaczyńskiego i słynnej sprawy z cmentarzem zaczynając, a na skandalicznych sytuacjach z premierem Morawieckim kończąc".

Nawiązał do wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w restauracji w Gliwicach i pojawiających się zarzutach o niestosowanie się do obostrzeń sanitarnych.

Władza Prawa i Sprawiedliwości "pisała patologiczny scenariusz dla siebie samej"

Wicemarszałek Kamiński ocenił, że "to nie jest normalny kraj". - To nie jest normalny kraj, w którym obywatel jest postawiony sam na sam przeciwko władzy i tak naprawdę niczym na jakiejś kreskówce znikają kolejne instytucje i kolejne mechanizmy, które obywatela przed państwem mają bronić - tłumaczył.

Ozdoba: policja zachowuje się w sposób spokojny

Z ocenami tymi nie zgodził się wiceminister klimatu i poseł klubu PiS Jacek Ozdoba. Jego zdaniem "policja zachowuje się w sposób spokojny". - Jeżeli chodzi o reakcję policji i to, w jaki sposób się zachowuje, to jest przykład dobrej postawy, ponieważ nie daje się często sprowokować - uznał. - Mieliśmy sytuację demonstracji, kiedy mamy stan epidemiczny, kiedy mamy podsycanie do protestów, do zgromadzeń, kiedy taka forma nie powinna mieć miejsca z uwagi na epidemię, a opozycja to wykorzystuje - przekonywał.