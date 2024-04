Tuż po majówce uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystąpią do egzaminów maturalnych. W 2024 roku, tak jak w latach poprzednich, matury rozpoczną się egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się on 7 maja o godzinie 9:00.

Piątek 26 kwietnia to data zakończenia roku szkolnego dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Tuż po majówce rozpoczyna się jeden z najważniejszych egzaminów w czasie edukacji - matura. Egzaminy maturalne w 2024 roku startują 7 maja i potrwają do 25 maja. Maturzyści obowiązkowo napiszą egzamin pisemny z jęz. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a także muszą przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Muszą również przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego.